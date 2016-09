Die extrovertierten Australier kehren nach drei Jahren Pause mit dem Album "Two Vines" zurück.

In den Wolken (jim) - 2013 erschien das letztes Album "Ice On The Dune" von Empire Of The Sun, doch jetzt wirds wesentlich grüner! "High And Low" ist die erste Single aus dem am 28. Oktober erscheinenden Album "Two Vines".

Der Track ist typisch für das Duo: Discobeat, atmosphärische Synthies und ein zum Mitgehen motivierender Refrain. Das Video hingegen bleibt gewohnt abgespaced und spielt in einem Regenwald. Empire Of The Sun schweben über den Dingen, vor allen in den Wolken.

Auf "Two Vines" haben übrigens illustre Interpreten ihre Finger im Spiel, etwa Lindsey Buckingham von Fleetwood Mac, Wendy Melvoin von Princes Band The Revolution sowie Bassist Tim Lefebvre, der auch auf David Bowies "Blackstar" zu hören ist.