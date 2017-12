Bei seinem Gastspiel im neuen Eminem-Track "River" beschränkt sich Ed Sheeran auf den Refrain.

Detroit (dol) - "I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washin' over me. Oh, little one, I don't want to admit to something if all it's gonna cause is pain. Truth in my lies right now are falling like the rain. So let the river run."

Nachdem Eminem bereits in "Walk On Water" das kühle Nass im Sinne des Messias' überwand, ergeht sich der US-Rapper in seiner dritten Auskopplung aus "Revival" erneut in christlicher Symbolik. Auf "River" kommt der für viele Beobachter überraschende musikalische Gast Ed Sheeran zum Einsatz. Im Gegensatz zu Pink, die die erste Hälfte des Eminem-Songs "Need Me" komplett alleine bestreitet, beschränkt sich der Gast diesmal glücklicherweise auf den Refrain.

Ed Sheeran gab sich bereits vor zweieinhalb Jahren als Edelfan Eminems zu erkennen. In einem Interview mit Entertainment Weekly erklärte der Brite damals: "'The Marshall Mathers LP' ist eins meiner Lieblingsalben. Es gibt so viele Wellen und Kerben und unterschiedliche Sounds darauf, dass es das wirklich interessant macht. Es ist genauso wie bei jeder Michael Jackson-, Stevie Wonder- oder Van Morrison-Platte – es ist nicht immer der gleiche Stil."

Zudem gab Sheeran zu Protokoll, insbesondere "Kim" wertzuschätzen: "Wenn Eminem den Song 'Kim' nicht so schockierend gestaltet hätte, hätte ihn niemand ernst genommen. Aber weil der Track so nackt und so ehrlich war, hat er funktioniert. Wenn du ein Songwriter sein willst, musst du dein Herz nach außen zeigen und dir keine Sorgen machen."