Eminem lässt mal wieder von sich hören und mischt sich in den Wahlkampf ein. "Campaign Speech" ist ein Manifest der Rapkunst.

USA (jim) - Eminem bringt wieder Musik unters Volk, und die ist starker Tobak. "Campaign Speech" manifestiert in knapp acht Minuten Marshall Mathers' Status als Rap-Gott.

Der minimalistische Beat brummt bedrohlich und verschafft den Lyrics mit geschickten Breaks zusätzliche Prägnanz. Der Rapper wechselt fließend zwischen Rap und Spoken Word, behandelt verschiedene Thematiken und streut wie selbstverständlich Metaphern sowie Wortspiele ein. Wie bereits andere Musiker vor ihm scheut er sich auch nicht, Donald Trump scharf zu kritisieren.

Eminem zementiert somit seinen Ruf als technisch versiertester Rapper auf diesem Erdboden und beglückt seine Fans mit der Ansage: "Don't worry. I'm working on an album!" Hoffentlich müssen wir nicht allzu lange darauf warten. "The Marshall Mathers LP 2" liegt schon drei Jahre zurück.