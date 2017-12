Eminem hat die Tracklist zu "Revival" veröffentlicht. Außer Phresher sind nur Pop-Künstler auf seinem Album vertreten.

Detroit (leah) - Am 15. Dezember erscheint "Revival", und nach der Tracklist-Veröffentlichung wissen wir nun, dass es zumindest einige poppige Features geben wird. Neben Beyonce in der Hook von "Walk On The Water" hören wir auf "Revival" Alicia Keys, Ed Sheeran, Pink, Kehlani und X Ambassadors. Eminems stete Begleiterin Skylar Grey ist natürlich auch vertreten, und der Brooklyner Phresher vertritt ganz alleine die Rap-Front.

Das Album enthält ganze 19 Songs, ihre Titel klingen nicht viel besser als die Gästeliste: Von "Believe" über "Like Home" bis zu "Need Me" hört sich fast alles irgendwie nach Drama an. Eminem ist bekannt für sein Genie und den Wahnsinn seiner Musik, aber was wird aus dem Spiel von Genie und Wahnsinn, wenn der Wahnsinn wegfällt und durch Pop ersetzt wird?