Eminem performt drei seiner größten Hits in einem knapp neunminütigem Medley.

New York (leah) - Eminem war zu Gast bei Saturday Night Live und performt zusammen mit Skylar Grey mal eben drei seiner größten Hits in einem Guss. Von "Walk on Water", dem aktuellen Song ging der Auftritt über in den Mega Hit über den verzweifelten Fanboy "Stan" und zum Abschluss "Love The Way You Lie". Skylar Grey übernimmt die Rolle am Klavier sowie die jeweiligen Parts von Beyonce, Dido und Rihanna. Ein insgesamt sehr harmonisches und nostalgisches Medley.