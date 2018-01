Eminem stellt sich den "Revival"-Hatern: Auf dem "Chloraseptic"-Remix zeigt er sich - zusammen mit Phresher und 2 Chainz - in alter Form.

Detroit (leah) - Auf dem "Chloraseptic" Remix holt Eminem nicht nur aus, er holt sich zu Phresher noch Verstärkung von 2 Chainz. Die beiden Feature-Gäste konzentrieren sich in ihren Parts auf sich und betonen ihre eigene Größe während Em eine ausführliche Antwort auf den "Revival"-Hate liefert. Darüber hinaus disst Eminem den Mainstream-Trap-Sound und Mumble-Rap ebenso wie Trump.

Bereits in der ersten Zeile vergleicht er seine Rap-Skills mit Bin-Ladens Brutalität und verzichtet beim Rappen vorerst aufs Atmen. Joe Budden wird deutlich gedisst, und mit ihm auch jeder andere, der den Wandel des "Rap Gods" kritisiert.

"Not as raw as I was / 'Walk on Water' sucks / Bitch, suck my dick! / Y'all saw the tracklist and had a fit 'fore you heard it / So you formed your verdict / While you sat with your arms crossed / Did your little reaction videos and talked over songs."