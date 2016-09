Die Saison 2016/2017 läuft: Jetzt anmelden zum weltweit größten Band-Contest!

Worldwide (laut) - Liebe Bands und Musiker - hier ist die Chance: Ihr wollt der 'beste Newcomeract' auf diesem Globus sein? Dann solltet ihr euch schleunigst beim weltweit größten und finanziell unabhängigen Nachwuchswettbewerb einklinken: laut.de und laut.fm unterstützen das Emergenza in der Saison 2016/2017 als Medienpartner.

Weltfinale beim Taubertal

Am glorreichen Ende wartet das Emergenza-Weltfinale beim renommierten Taubertal Festival im August 2017: Von den rund 20 internationalen Bands, die dort gegeneinander antreten, kommen drei aus Deutschland. Der Gesamtssieger rockt noch die Mainstage und gewinnt wahlweise eine Tour oder eine Albumproduktion.

Zur Anmeldung gehts hier lang! Sobald ihr für eine passende Stadt gebookt seid, wird zwar eine schlappe Gebühr von 19 Euro fällig. Im Gegenzug gibts aber einen Uploadgutschein von Spinnup für eine EP. Wer trotzdem noch zögern sollte: Emergenza hält im Vorfeld Meetings ab, bei dem das Wettbewerbs-Prozedere Schritt für Schritt erklärt wird. Denn natürlich hat der Wettbewerb viel mehr zu bieten als nur das Finale.

Tolle Sachpreise und viel Know-how

So warten in allen Finalrunden amtliche, von renommierten Unternehmen aus der Musikbranche gestiftete Sachpreise wie Instrumente, Gigs oder Singleproduktionen (insgesamt im Wert von über 500.000 Euro). Die interessantesten Kandidaten landen daneben im Artistpool und nehmen an einem einwöchigen Bandcamp mit Workshops und Weiterbildung teil. Das Emergenza hat auch zahlreiche Koops mit namhaften Festivals, was zusätzliche Auftrittsmöglichkeiten bedeutet. Individuelles Coaching steht ebenfalls auf der Agenda.

Der Startschuss für diese Saison ist zwar schon gefallen - im Münchner Backstage findet am 30. September die erste Vorrunde statt. Aber ruhig Blut: Ihr könnt euch ganzjährig zum Wettbewerb anmelden. Macht ihr das bis zum Jahreswechsel, seid ihr auf jeden Fall noch in dieser Saison dabei. Und Obacht: Unter allen Bands, die sich bis zum 31. Oktober anmelden, dürfen zwei exklusiv beim Bergfestival spielen!

Publikums- und Juryvoting

Zum Ablauf: In Deutschland finden die Vorrunden in über 20 Städten statt, dort treten je nach Clubgröße sechs bis neun Bands unter professionellen Bedingungen auf - bekannte Locations, hochwertige Technik, fachkompetente Betreuung. Das Publikum votet mittels elektronischer Stimmzettel via Smartphone rund die Hälfte der Bands in die Semifinals und die beste Promoterband bekommt einen Gastauftritt in einer anderen Stadt geschenkt. Davon unabhängig wählt die Fachjury eine Band.

In den Semifinals werden Publikumsstimmen und Jurypunkte zu gleichen Teilen gewertet und addiert - jeweils rund 30 Prozent der Bands kommen weiter. In den Finalrunden bestimmt das Publikum eine Vorauswahl, aus der eine große Fachjury den Sieger bestimmt - drei Acts fahren zum Taubertal.

20 Jahre Emergenza in Deutschland

Fans und Konzertbesucher können Tickets für die Konzerte online buchen oder verbilligt direkt über die teilnehmenden Bands kaufen. Noch Fragen? Alle Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr auf der Emergenza-Seite.

1992 in Rom gegründet, ging das Emergenza in Deutschland erstmals 1996 über die Bühnen. Heute findet es zeitgleich in vielen europäischen Ländern, Kanada, Russland, Australien, Japan und Südkorea statt. Tretet in die Fußstapfen von z.B. Emil Bulls, Itchy Poopzkid oder Royal Republic, die dank Emergenza ihre Karriere starten konnten. Ab dafür!