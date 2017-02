Livefotos einschicken, Tickets absahnen und laut.fm hören: Emergenza-Bands machen jetzt auch Radio.

Germany (laut) - Den Nachwuchs ins Rampenlicht! laut.de und laut.fm kooperieren mit dem weltweit größten Band-Contest - und die aktuelle Emergenza-Saison ist schon in vollem Gange, wie ihr hier an den Livefotos regelmäßig sehen könnt.

Her mit euren Fotos!

Apropos: Die Emergenza-Organisatoren haben dazu für ambitionierte Fans vor der Bühne einen schicken Fotowettbewerb am Start. Ihr fotografiert auf einer der vielen Liveshows und sendet am Folgetag maximal fünf Bilder an fotos@emergenza.de, die coolsten gehen auf laut.de online. Unter allen veröffentlichten Fotografen wird zum Ende jeden Monats ein Ticket fürs Taubertal Festival verlost!

Die Details zum Fotocontest lest ihr an dieser Stelle. Alle Fotografen, deren Bilder veröffentlicht werden, erhalten zudem eine Freikarte für eine weitere Emergenza-Show.

Beim Taubertal findet im August das Emergenza-Weltfinale statt, das gut 20 internationale Bands miteinander bestreiten, drei davon kommen aus Deutschland. Als eine Belohnung unter vielen rockt der Gesamtsieger neben Topacts wie Billy Talent, Rise Against, Biffy Clyro oder Casper noch die Mainstage.

Emergenza-Bands machen Radio auf laut.fm

Ein neues Feature läuft ab sofort auch im Emergenza-Radio auf laut.fm: Im 14-Tage-Rhythmus serviert die Band des Monats eine Stunde lang ihre Lieblingssongs, dazu Interviews und eigene Tracks.

Immer Montags und Donnerstags um 19 Uhr via laut.fm/emergenza. Derzeit machen Hippè Herrèn Radio, ab dem 20. Februar sind The New Age dran. Stay tuned!