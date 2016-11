Die neue Saison des Wettbewerbs läuft - da hallt die letzte noch richtig laut nach.

Hohegeiß (ebi) - Die neue Emergenza-Runde läuft (zur Anmeldung hier lang), da hallt die letzte Saison noch ganz schön laut nach.

Vergangene Woche ging das Emergenza Artistpool Bandcamp über die Bühne - der intensive fünftägige Workshopmarathon für die größten Talententdeckungen der Vorsaison.

Das Camp ist Teil des Förderprogramms Artistpool im Rahmen des Emergenza-Bandcontests. Es findet seit 2012 immer Anfang November statt - und für die Nachwuchsmusiker geht es dabei jedes Mal im doppelten Sinn richtig zur Sache: Fun meets Know-how.

Spaß und Herausforderung

Zwischen 40 und 50 Musiker stellen dabei in einem eigenen 'Bandhotel' im niedersächsischen Hohegeiß aus einem breit angelegten Programm ihren persönlichen Stundenplan zusammen. Zusätzlich gibt es für jede Band Coachings in den Bereichen Songwriting und Business.

Eine weitere schicke Herausforderung: Die einzelnen Musiker werden aus ihren Stammformationen herausgelöst, um mit anderen eine Projektband zu bilden. Dabei wird das Gelernte sofort umgesetzt und am Ende von einer Jury bewertet. Und natürlich stellen die Projektbands - diesmal waren es sieben an der Zahl - ihre in kurzer Zeit neu entwickelten Songs live auf der obligatorischen Abschlussparty vor.

Bandcamp 2016

Die Emergenza-Jury vor Ort war von der Professionalität der zusammen gewürfelten Acts am vergangenen Wochenende jedenfalls mehr als angetan: So musste keiner mehr den Songtext ablesen, und das zuvor vermittelte Handwerkszeug wurde in musikalisch extrem anspruchsvolle Titel, ja wahre Hits, umgesetzt.

Unmittelbar nach dem Bandcamp zogen übrigens die Blackout Problems ins Seminargebäude ein - einzelne Emergenza-Bands können sich hier zukünftig nun für eine Songwritingwoche zurückziehen. Beim Bandcontest anmelden, heißt also, die Chance aufs Bandcamp waren!

Der Artistpool als Sprungbrett

Seit 2009 profitieren vom Follow-Up-Projekt Artistpool jährlich die interessantesten und engagiertesten Bands der Wettbewerbssaison. Dafür sichten die Emergenza-Scouts jedes Frühjahr mögliche Kandidaten. Diese werden zum Saisonabschluss im August nominiert und können sich für den Artistpool bewerben.

Das Bandcamp ist fester Bestandteil des Artistpools, der auch die Chance auf weitere Gigs, Branchenkontakte u.v.m. bietet.