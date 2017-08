Bei der Clubshow unter den Festivals stehen übers Wochenende auch Newcomer auf der großen Bühne.

Rothenburg o.d.T. (ebi) - Monatelang hatten Bands aus allen Herren Ländern ein Ziel vor Augen: Das Weltfinale des internationalen Band-Wettbewerbs Emergenza beim renommierten Taubertal Festival.

Dieses Wochenende ist es so weit: 20 Acts aus über 15 Nationen, darunter drei aus Deutschland und eine aus der Schweiz, stehen am Wochenende auf der zweitgrößten Bühne des Festivals, um den Sieger der Emergenza-Saison 2016/2017 auszuspielen. Wir stellen euch ...

... die 20 Finalisten kurz vor

Auf den Sieger wartet ein richtig guter Preis: Neben der Chance auf einen exklusiven Deal mit Marshall Records performt die Gewinnerband am Sonntag auf der Taubertal-Hauptbühne zwischen Itchy und In Extremo. Später rocken dort noch Billy Talent.

Der zweite und der dritte Sieger dürfen auf der Sounds For Nature-Bühne ein zweites Mal ran. Dort müssen sich die 20 Finalisten zuvor ab Freitag einer Fachjury stellen, bestehend u.a. aus Rob Cass (UK-Producer von Abbey Road Studios, jetzt A&R bei Marshall Records), Julia Frank (Senior Booker, Wizard Promotion) und Andrea Petricca (CEO Emergenza, Manager). Jede Band hat 30 Minuten Zeit. Auch Sachpreise (Musiksoftware oder Instrumente) sind ausgelobt.

Die Emergenza-Finalteilnehmer hatten sich in den vergangenen Wochen und Monaten in nationalen Vor-, Semifinal- und Finalerunden durchgesetzt. In Deutschland und der Schweiz gings beispielsweise im September 2016 los (hier gibts Bilder zu den Shows). Drum ist nach dem Emergenza auch vor dem Emergenza: Hier könnt ihr euch für die Saison 2017/2018 schon anmelden!

Zum 20. Mal in Folge ausverkauft!

Das Emergenza-Weltfinale findet seit 2000 regelmäßig beim Taubertal statt. Die Clubshow unter den Festivals, wie die Veranstalter ihr Open-Air auf der idyllisch gelegenen Eiswiese nennen, ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Festivallandschaft und zum sage und schreibe 20. Mal in Folge ausverkauft.

Kein Wunder, schließlich befinden sich die Emergenza-Bands ab Freitag in bester Gesellschaft: Casper, Rise Against, Biffy Clyro, Alligatoah,Antilopen Gang, Jennifer Rostock, Anti-Flag, Blues Pills oder Von Wegen Lisbeth haben sich angesagt.