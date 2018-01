Die aktuelle Saison läuft schon - mit unserer Wildcard könnt ihr euch aber direkt ins Semifinale katapultieren!

Konstanz/München (laut) - Mögen die Spiele beginnen! laut.de und laut.fm starten wieder als Emergenza-Medienpartner mit in die neue Saison des weltweit größten und finanziell unabhängigen Nachwuchswettbewerbs. Das Weltfinale findet wie gewohnt beim Taubertal Festival im kommenden August statt.

Ambitionierten Bands und Musikern bieten wir in dieser Saison aber eine ganz spezielle Chance - die kostenlose laut.de-Wildcard: Die Redaktion nominiert exklusiv fünf Bands, die direkt ins Semifinale einziehen. Danach müssen die Kandidaten nur noch ein regionales Finale überstehen, um sich im Berliner Deutschlandfinale in einem Showcase vor ausgewählten Vertretern der Musikindustrie zu beweisen.

Bis zum 15. Februar bewerben

Wir stellen die fünf Bands in einer ausführlichen Extra-News vor. Schafft ihr es gar ins Weltfinale, legen wir einen Eintrag in unser Artistportal oben drauf. Hier gehts direkt zum Bewerbungsformular. Bewerben könnt ihr euch ab sofort und noch bis zum 15. Februar. Mitmachen können auch Bands und Musiker aus der Schweiz.

Wie der Bandcontest im Einzelnen abläuft, könnt ihr an dieser Stelle einsehen. Das Emergenza bietet Nachwuchsbands übrigens viele Möglichkeiten und Benefits: von der professionellen Backline und Stagecrew in bekannten Clubs angefangen über Coaching und Beratung zu allen musik- bzw. bandrelevanten Themen bis hin zu hochwertigen Preisen und Auftrittsmöglichkeiten auch auf großen Festivals.

Emergenza worldwide

1992 in Rom gegründet, ging der Contest in Deutschland erstmals 1996 an den Start. Heute wird er in über 150 Städten weltweit ausgespielt. Bands, die ihre Karriere dank dem Emergenza gestartet haben, sind beispielsweise Royal Republic, Emil Bulls oder Itchy. Im vergangenen Jahr siegte beim Weltfinale die dänische Band The Agency.

Apropos: Natürlich können alle Bands auch den normale Weg wählen, um teilzunehmen - ohne die Wildcard. Mit der direkten Anmeldung auf der Emergenzaseite ist euch ein Auftritt sicher. Ihr könnt sogar euren Wunschtermin direkt buchen. Es könnte der Startschuss einer großen Karriere sein.