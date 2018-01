Nach über 50 Jahren möchte Elton John seine Musikkarriere mit einer fulminanten Welttournee beenden, um sich mehr seiner Familie zu widmen.

New York (mrk) - Von den knalligen Outfits und den riesigen Sonnenbrillen müssen wir uns wohl verabschieden: Poplegende Elton John kündigte gestern bei einem Live-Event über YouTube seine Abschiedstournee an, die im September diesen Jahres beginnt.

"Es wird Zeit, sich vom Tourgeschäft zu verabschieden, damit ich mich mit ganzem Herzen dem nächsten wichtigen Kapitel meines Lebens widmen kann", so der 70-Jährige. Ganz so schnell geht es allerdings nicht, denn seine "Farewell Yellow Brick Road"-Tour erstreckt sich über fünf Kontinente, drei Jahre und umfasst mehr als 300 Konzerte, darunter einige in Deutschland:

09.05.2019 in Bremen, ÖVB Arena

11.05.2019 in Stuttgart, Schleyerhalle

12.05.2019 in Oberhausen, König Pilsener Arena

22.05.2019 in Hannover, TUI Arena

26.05.2019 in München, Olympiahalle

01.06.2019 in Wiesbaden, Bowling Green vor dem Kurhaus (Open Air)

Der offizielle Vorverkauf für die Tour beginnt am 9. Februar um 10 Uhr auf eventim.de.

Beständige Größe der Musikwelt

Elton John gilt als einer der beständigsten und erfolgreichsten Popmusiker aller Zeiten. Geboren 1947 feiert der Komponist ab den 70er Jahren zusammen mit Texter Bernie Taupin große Erfolge und veröffentlicht bis heute über 40 Studioalben, darunter die Hits wie "Your Song", "Rocket Man" und natürlich "Candle In The Wind".

Seit 2014 ist der Sänger mit seinem langjährigen Partner David Furnish verheiratet und hat zwei Söhne von Leihmüttern.

"Wenn diese Tournee dann zu Ende gegangen ist, freue ich mich schon darauf, dieses Kapitel meines Lebens abzuschließen und mich vom Leben auf Tour zu verabschieden. Ich möchte dann unbedingt mehr Zeit der Erziehung und dem gemeinsamen Leben mit meinen Kindern widmen.“