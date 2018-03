Der britische Star geriet während eines Konzerts mit aufdringlichen Fans aneinander und unterbrach seinen Auftritt.

Las Vegas (maxi) - Bei einem von Elton Johns Residency-Konzerten in Las Vegas hat sich bei dem ansonsten so handzahmen Sänger ein waschechter Eklat ereignet: Sein Song "Saturday Night's Alright For Fighting", bei dem der 70-Jährige sich traditionell Fans auf die Bühne holt, verkam beinahe zur selbsterfüllenden Prophezeiung.

Der Brite, der sich demnächst auf eine Abschiedstournee mit 300 Konzerten begibt, schien mit den Annäherungsversuchen seiner Fans sichtlich Probleme zu haben. Wutentbrannt verließ er die Bühne, nachdem ihn ein Gast mehrmals angefasst und obendrein seine Hände aufs Piano gelegt hatte, während der Star es spielte. In einem Video des Vorfalls ist zu erkennen, dass ihm der Rocket Man mehrfach "Fuck off!" ("Verpiss dich!") zuruft.

Rückkehr auf die Bühne und Statement zum Vorfall

Nach einer bangen Pause beruhigte John sein Publikum aber, kehrte zurück und setzte die Show fort. Allerdings nicht ohne einen verbalen Giftpfeil in Richtung der aufdringlichen Fans: "Bei 'Saturday Night' kommt ab jetzt keiner mehr auf die Bühne. Ihr habt es verkackt!"

In einem anschließenden Statement erklärte Elton John, dass der Fan "unhöflich und störend" gewesen sei: "Letzte Nacht in Las Vegas legte ein Fan seine Hände auf die Klaviertasten während ich spielte und hörte auch auf meine Bitte hin nicht auf. Er hat sich dann übers Klavier gelehnt und versucht, Fotos zu machen, womit er die Performance komplett störte."

Er hole zu diesem Song jedesmal Fans um seinen Flügel, und das sei immer ein wunderbarer Teil der Show, der näheren Kontakt zu seinen Anhängern ermögliche. Dieser Typ sei aber respektlos gewesen, weshalb John die Bühne verlassen habe, bis er entfernt wurde.