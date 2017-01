Die Neuauflage von "Either/Or" kommt mit einem Song, den Smith selbst nicht leiden konnte.

Konstanz (pabi) - Zum 20-jährigen Jubiläum bekommt Elliott Smiths gefeiertes viertes Album "Either/Or" am 10. März eine Neuauflage mit fünf zusätzlichen Liveaufnahmen und drei bisher unveröffentlichten Tracks. Einen davon, "I Figured You Out", gibt es als Vorgeschmack schon heute.

Bei einem Konzert in Arizona erklärte Smith, warum er den Song selbst nicht leiden könne und ihn deshalb seiner Freundin und Kollegin Mary Lou Lord schenkte: "Er hört sich an, wie die scheiß Eagles." Eine überaus selbstkritisches Urteil vom von Depressionen geplagten stillen Helden des Indie-Rock. So scheiße, wie die Eagles ist der Song aber längst nicht und hat deshalb auch eine Veröffentlichung verdient.