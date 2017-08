Nach einem Unfall geisterten heute Morgen bereits Todes-Gerüchte durch die sozialen Netzwerke. Am Nachmittag gab Eko Fresh selbst Entwarnung.

Mallorca (ynk) - Glück im Unglück für den König von Deutschland: Nachdem Eko Fresh bei Dreharbeiten zu einem neuen Musikvideo schwer von einem Quad gestürzt ist, konnte er nun am Mittag das Krankenhaus schon wieder verlassen. Obwohl er einige Blessuren erlitten habe, "gehe es ihm den Umständen entsprechend gut", postete Fresh am nachmittag auf seiner Facebook-Seite unter einem Foto, das ihn vor der Klink zeigt.

Beruhigung also für die Fans des Rappers, die am Morgen in noch Ungewissheit über Art und Schwere des Unfalls gelassen wurden. Erst am Mittag gab Ekos Frau Sarah mit einem Facebook-Post aus dem Krankenhaus Entwarnung. Bis dahin kursierten im Netz die wildesten Gerüchte, die von einem Koma bis hin zum Tod des Rappers so ziemlich jede Spekulation in die Runde warfen. All dies stellt sich nun glücklicherweise als falsch heraus.