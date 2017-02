Der Brite bricht mit seinen neuen Tracks die Streaming-Rekorde. Zu "Shape Of You" gibt es nun auch ein Video.

Hebden Bridge (pabi) - Am Freitag veröffentlichte Ed Sheeran gleich zwei neue Singles auf einmal: "Castle On The Hill" und "Shape Of You". Der 25-jährige Brite bricht damit nach einjähriger Pause gleich Rekorde.

Beide Songs verzeichnen die meisten Streams innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung auf Spotify. Fast 26 Millionen mal wurden die beiden Songs zusammen gehört und mit täglich 16 Millionen Plays ist er vor The Weeknd und Drake der meist gestreamte Artist weltweit. Auch in den Itunes Charts in Deutschland und 118 weiteren Ländern steht Sheeran auf Platz 1.

"Divide" erscheint am 3. März.