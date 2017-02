Nachdem für seine Tour nur noch überteuerte Karten aus zweiter Hand erhältlich sind, versucht Ed Sheeran die Abzocke in den Griff zu kriegen.

London (ana) - Die Tickets für Ed Sheerans Tour im März schienen in England wie auch in Deutschland binnen Minuten ausverkauft. Doch nur ein paar Minuten später konnten Fans bereits wieder Karten erstehen - auf Second Hand-Ticketbörsen wie Seatwave für mehr als den dreifachen Preis. Das ärgert nicht nur die Fans, sondern auch den Künstler.

This is why it is impossible to get @edsheeran tickets. The industry is a mess - sort ticket touts out. #edsheeran #tour #tickettouts pic.twitter.com/Neb9dyOgn3 — Joss Woodend (@JossWoodend) February 2, 2017

Sheeran hat sich deswegen jetzt mit der britischen Ticket-Plattform Twickets zusammengetan, auf der Karten nur für offiziellen Preis weiterverkauft werden können. Ein Pressesprecher des Pop-Sängers meinte daraufhin, dass sich Sheeran " den unethischen Praktiken der Zweithändler vehement entgegenstellt. [...] Wir haben all unseren Partnern [...] klar gemacht, dass wir erwarten, dass Tickets nur direkt an Fans verkauft werden."

Leider stehen Fans in Deutschland dennoch im Regen, denn die Resale-Seite Twickets gibt es nur in Großbritannien. Karten an offiziellen Vorverkaufsstellen sind in den meisten Fällen nicht verfügbar, dafür aber auf Seatwave beispielsweise für rund 400€.

Nicht der Einzige mit Problemen

In der Vergangenheit hatte Künstler und Veranstalter immer wieder zu geschlossenem Vorgehen gegen den Ticket-Wucher aufgerufen. Zuletzt war allerdings Robbie Williams aus der gemeinsamen Front ausgeschert, als sein Management selbst Karten bei Zweithändlern anbot, für einen deutlich höheren Preis.