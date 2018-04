Noch eine Auskopplung aus "Divide": Herzschmerz besingen und Gitarre spielen übernimmt diesmal allerdings Sheerans Puppen-Doppelgänger.

London (emi) - Die jüngste Video-Auskopplung aus Ed Sheerans Verkaufsrekorde brechendem Album "Divide" trägt den Titel "Happier". Der zugehörige Clip begleitet den Puppen-Doppelgänger des Sängers und andere Muppet-ähnliche Kreaturen durch die Straßen von New York.

Puppen-Ed trauert seiner frisch beendeten Beziehung nach und trifft ausgerechnet seine Ex, eine Luftballonfrau, mit einem anderen. Entsprechend melancholisch singt er in der Gitarren-Ballade: "I could try to smile to hide the truth / But I know I was happier with you."