Oops, he did it again: Sheeran soll sich beim großen Marvin Gaye bedient haben.

Großbritannien (kluk) - Zeichnet sich da etwa ein Trend ab? Nachdem zwei "X-Factor"-Songwriter ihn bereits im Juni wegen eines Plagiatsverdachts verklagt hatten, folgt nun der nächste Vorwurf gegen Ed Sheeran.

Für seine Grammy-Single "Thinking Out Loud" aus dem Jahre 2014 soll sich der Rotschopf Melodien, Harmonien und Rhythmen des Marvin Gaye-Hits "Let's Get It On" geborgt haben. Das finden zumindest die Nachfahren des 2003 verstorbenen Doo-Wop-Sängers Ed Townsend. Sheerans Namensvetter hatte das Stück 1973 gemeinsam mit Gaye komponiert.

Hört hier beide Songs im Vergleich:

Erst vor zwei Monaten wurde der britische Songwriter verklagt – sein Song "Photograph" plagiiere Matt Cardles "Amazing" "Note für Note". Ob es zum Prozess kommt, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.

Und auch der Name Gaye taucht nicht zum ersten Mal in einem derartigen Zusammenhang auf: Die Erben des Soul-Giganten hatten im vergangenen Jahr Klage gegen Pharrell Williams und Robin Thicke eingereicht – mit Erfolg: Für das "What's Going On"-Plagiat "Blurred Lines" mussten die beiden 6,4 Millionen Euro blechen.