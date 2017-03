Der britische Sänger wird in der amerikanischen Fantasy-Serie auftreten. Vielleicht als Schmusebarde?

Austin (kil) - Rekorde purzeln gerade tageweise. Spotify läuft heiß und sensationelle Chart-Erfolge verbucht Ed Sheeran wie nebenbei. Jetzt vermeldet der Brite, dass er in der kommenden siebten Staffel von "Game Of Thrones" in einer Gastrolle zu sehen sein wird.

Einzelheiten über den Part des 26-Jährigen wurden nicht bekannt, Sheeran per Twitter nur kurz: "Damit ist die Katze wohl aus dem Sack."

Die Macher der Serie sind scheinbar seit Jahren hinter dem Barden her und wollten Maisie Williams, die in der Serie Arya Stark verkörpert, überraschen, so der Produzent David Benioff im Rahmen des South By Southwest-Festivals.

Wenn Ed auf Eminem macht.

Ganz ohne Erfahrung geht Sheeran nicht in den Serien-Epos. In "Bridget Jones Baby" durfte er bereits sich selbst spielen, und kleinere Auftritte in britischen TV-Serien kann der Singer-Songwriter auch verbuchen.

Das Musik und Schauspiel im Fall von "Game Of Thrones" zusammenpassen, bewiesen schon die Auftritte von Coldplay-Drummer Will Champion oder Sigur Rós.

Fans des Chart-Wunders werden trotzdem hoffen, dass der Sänger die Gitarre nicht gegen ein Leben vor der Kamera eintauscht. In einer langen Tradition schauspielernder Künstler steht The Ed aber schon jetzt.