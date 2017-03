Bereits am Releasetag pulverisiert Ed Sheerans drittes Album alle bisherigen Rekorde. Der Engländer setzt sich gleich zweimal an die Pole Position.

London (ana) - 56.727.861: Was sich liest wie eine Telefonnummer, ist die Zahl der Spotify-Streams, die Ed Sheeran am Releasetag von "Divide" erzielte. Sein drittes Album bricht damit alle bisherigen Rekorde beim beliebtesten Streamingdienst und löst den bisherigen Spitzenreiter The Weeknd ab. Der hatte mit "Starboy" rund 29 Millionen Streams am Releasetag, also 'nur' etwas mehr als die Hälfte der Abrufe von Sheerans "Divide".

Der Rotschopf macht jedoch nicht nur die Alben-Charts unsicher. Auch der Song "Shape Of You", der schon vor dem Erscheinen des Longplayers die meisten Abrufe an einem Tag erreichte, toppte seinen eigenen Rekord noch einmal und kam am Freitag auf sage und schreibe zehn Millionen Streams.

Der König der Spotify-Charts gibt sich nicht zufrieden und schielt schon auf den nächsten Thron. Diesmal hat er es auf die Landsfrau Adele abgesehen und will ihren Verkaufsrekord von 20 Millionen Einheiten für "25" schlagen. "Sie ist die einzige Person, bei der ich das Gefühl habe, ich muss mehr Alben als sie verkaufen. Das ist eine ganz schöne Heldentat, weil sie mit ihrem letzten Album 20 Millionen verkauft hat. Aber wenn ich sie nicht als Maßstab nehme, verkaufe ich mich unter Wert." Erzählt Sheeran der GQ.