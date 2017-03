Kurz vor dem Release seines dritten Albums "Divide" packt Ed die Flexing Skills aus.

Konstanz (ana) - Zum anstehenden "Divide"-Release am Freitag veröffentlicht Ed Sheeran noch schnell einen neuen Song. Als wären die Leute nicht schon heiß genug auf neues Material des Rotschopfes.

Für die Akustiksession von "Eraser" nimmt sich Sheeran ein Beispiel an Kate Tempest und kommt mit Rap-Parts auf die Bühne.

Eine andere Akustikversion präsentierte der Brite bereits vergangene Woche bei Jimmy Fallon. Dort präsentierte er mit dem Late Night-Star und dessen Hausband The Roots seinen aktuellen Hit "Shape Of You" - wie üblich auf Kinderinstrumenten und spaßig wie immer: