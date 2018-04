Immer mehr Künstler geben ihre Preise zurück, Rücktritt im Ethik-Beirat, Sponsoren springen ab - der Echo steht vor einem Scherbenhaufen. Und nun?

Johannesburg/Berlin (joga) - Nach dem Notos Quartett, Klaus Voormann, dem Pianist Igor Levit und dem Dirigent Enoch zu Guttenberg haben nun auch Marius Müller-Westernhagen und Mitglieder der Wise Guys ihre Echo-Auszeichnungen zurückgegeben. In einem Facebook-Post warf Westernhagen den Echo-Verantwortlichen die "Verherrlichung von Erfolg und Popularität um jeden Preis" vor, "eine neue Stufe der Verrohung" sei erreicht.

Unterdessen hat auch ein Mitglied des heftig kritisierten Ethik-Beirats seinen Rücktritt eingereicht. Der Präsident des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner, erklärte, es sei ein Fehler gewesen, Kollegah und Farid Bang den Echo zu verleihen. Ihre Texte seien "widerlich".

"Widerliche Texte"

Der Ethik-Beirat des Echo hatte sich vor der Verleihung des Preises mit den Texten des Albums "JBG 3" von Kollegah und Farid Bang befasst. Die Mehrheit der Mitglieder des Rates hatte entschieden, dass in den Texten des Albums die "künstlerische Freiheit nicht so wesentlich übertreten wird, dass ein Ausschluss gerechtfertigt wäre".

In seiner Erklärung nannte Höppner den Preis in dieser Form "nicht mehr tragbar" und forderte ein Abrücken von der bisherigen Vergabe-Praxis, in der vor allem die Verkaufszahlen ausschlaggebend sind. Am Mittwoch Abend kündigte ein FAZ-Bericht zufolge Sponsor Voelkel seinen Rückzug an. Der Autohersteller Skoda drohte ebenfalls mit seinem Rückzug, wenn keine "eine rasche und eindeutige Aufarbeitung durch den Veranstalter" erfolge.

Für Helene Fischer war der Abend "magisch"

Auch wenn zum Beispiel eine Helene Fischer auch 2018 bei der Verleihung "dieses wunderschönen Preises" einen "magischen und berührenden Moment" erlebt haben will, gehört nicht viel dazu, um zu prognostizieren, dass der Echo in dieser Form am Ende ist.

Selbst der Bundesverband Musikindustrie zeigte sich in einem Statement "erschüttert", will Konsequenzen ziehen und den Preis auf "ein neues, solides Fundament" stellen.

Wie das aussehen könnte, zeigt ein Blick auf andere Länder, etwa auf den US-amerikanischen Grammy, der traditionell von einer mit Musikern und Produzenten besetzten Jury, der Recording Academy vergeben wird. Oder auf den vor einigen Jahren ebenfalls runderneuerten Swiss Music Award.

Vorbild Grammy

In der Schweiz erfolgt die Siegerermittlung in den verschiedenen Kategorien auf verschiedene Weise. Auch hier spielen Verkaufszahlen eine Rolle, aber es gibt eben auch ein Publikums-Voting und eine sogenannte Academy, deren 51 Mitglieder die gesamte Schweizer Musikindustrie repräsentieren und für ein Jahr gewählt werden.

Wenn die deutsche Musikindustrie weiter einen jährlichen Preis vergeben will, wird sie also tatsächlich von der Dominanz der Verkaufszahlen und der von Westernhagen bemängelten "Verherrlichung von Erfolg" abrücken und statt dessen eine gut legitimierte Jury bilden müssen. Ob man dann nicht auch gleich den alten und mittlerweile ziemlich belasteten Namen "Echo" über Bord wirft, ist demgegenüber ziemlich zweitrangig.