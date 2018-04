Schlagerkönigin Helene Fischer schickt Deutschrap-Fans Licht und Liebe.

Wiesbaden (emi) - Echo-Rekordgewinnerin Helene Fischer musste in den letzten Tagen viel Kritik einstecken. Auf ihren Social Media-Kanälen forderten Fans, dass sie aus Protest gegen die Auszeichnung von Kollegah und Farid Bang ihre Echos zurückgeben und damit ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden solle.

Viele andere Stars hatten mittlerweile bereits ihre Auszeichnung zurückgegeben, darunter Marius Müller-Westernhagen und Klaus Voormann.

Auftritte der Rapper "unangemessen und beschämend"

Jetzt äußert sich auch die Schlagerqueen zur Echo-Diskussion, allerdings nicht ganz so hart wie manche ihrer Kollegen. Sie habe den Auftritt der beiden Rapper "unangemessen und beschämend" gefunden, schreibt sie in einem langen Facebook-Post. Besonders die Entscheidung, die beiden Rapper bei der Preisverleihung auftreten zu lassen und so ihren "gewaltverherrlichenden, antisemitischen, homophoben und frauenverachtenden Texten" ein Podium zu bieten, verurteilt die Sängerin.

Dabei betont sie mehrmals, wie wichtig ihr die Werte Menschlichkeit und Toleranz seien und schickt schließlich allen Anhängern von Kollegah und Farid Bang "Licht und Liebe".