Kollegah und Farid Bang droht aufgrund "externer Hinweise" der Echo-Ausschluss. Das wirft Fragen zur Vorgehensweise des Beirats auf.

Berlin (maxi) - Die Diskussion um den möglichen Echo-Verweis für Kollegah und Farid Bang wegen potenziell antisemitischer Texte dauert an. Die Echo-Jury selbst lotet für sich momentan noch den Rahmen des Erträglichen aus, wie ein Post auf der Facebookseite des Echo verrrät: "Verbale Provokationen sind ein typisches Stilmittel des Battle-Rap und die Kunst- und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, manchmal muss man aber auch schauen, wo die Grenze zwischen künstlerischer Freiheit und gesellschaftlich nicht hinnehmbaren Äußerungen überschritten wird. Das prüft in einem Fall gerade unser Beirat. Stay tuned!"

Interessant sind dabei die Handlungsabläufe ebendieses Beirats, der nun über die Sachlage entscheidet. Auf unsere gestrige Nachfrage äußerten sich die Verantwortlichen zu dessen Rolle wie folgt: "Der ECHO-Beirat handelt nicht pro-aktiv. Er wird vom Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie immer erst dann eingeschaltet, wenn es zu einem Produkt entsprechende Hinweise von außen gibt."

Heißt im Umkehrschluss: Problematische Texte haben für die Preisverleihung keine Relevanz, solange sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Führt man sich vor Augen, dass sich der Ethikrat 2014 erst wegen der Causa Frei.Wild gründete, wäre eine "pro-aktive" Handlungsweise im Sinne einer Selbstreinigung allerdings definitiv angebracht. Die Passivität der Verantwortlichen erklärt aber zumindest, wieso es die grenzverschiebenden Südtiroler immer wieder in die engere Auswahl schafften.

"Album des Jahres" mit antisemitischen Inhalten?

Amüsant am Statement wirkt der Verweis auf ein angeblich vergleichbares Gremium: "Nach diesem Prinzip funktioniert übrigens auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ist also nicht so ungewöhnlich."

Allerdings ist die Bundesprüfstelle für eine kaum überschaubare Menge von Tonträgern zuständig, während das Nominiertenfeld des Echo allgemein und in der Königsdisziplin "Album des Jahres" im Speziellen weitaus stärker begrenzt ist. Der Vergleich hinkt also stark, eine genauere Sichtung der Kandidaten läge im Bereich des Möglichen, zumal Helene Fischer oder Ed Sheeran in diesem Leben keine ethischen Kontroversen mehr auslösen sollten.

Erfolgt keine Kontrolle, kann es dann eben passieren, dass ganz oben in der Nominiertenliste in der wichtigsten Kategorie des größten deutschen Musikpreises zwei Rapper auftauchen, die auch vor Lines über KZ-Insassen nicht zurückschrecken. Und das etwa zwei Wochen vor der Preisvergabe.