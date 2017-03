"Von Musikern für Musiker" ist das Motto beim Echo 2017. Neuer Sender, neue Moderatoren, neues Glück?

Berlin (ana) - Wenn es nach Florian Drücke geht, so wird mit dem Echo jetzt endlich wieder alles gut. "Nach 25 Jahren setzen wir den Echo 2017 auf ein neues, modernes Fundament", sagt der Chef des Bundesverbands Musikindustrie. Wie realitätsfern jedoch seine Vorstellung von einer Verjüngungskur ist, zeigen die groß angekündigten Neuerungen.

Anstelle der ARD soll jetzt der Privatsender Vox die Preisverleihung übernehmen. Das Team habe in der Vergangenheit bewiesen, "dass es dem Publikum Musik und die Geschichten dahinter erfrischend emotional vermitteln kann".

Sasha und Xavier Naidoo als Moderatoren

Damit meint Drücke vermutlich das Auffangbecken für absteigende Musiker & B-Promis "Sing Meinen Song". Die Aushängeschilder ebenjener herzzerreißend kitschigen Sendung sollen auch durch den Echo-Abend führen: Xavier Naidoo und Sasha. Zusammen wollen sie den Abend als eine Veranstaltung "von Musikern für Musiker" inszenieren.

Musikalisch sorgen beide schon lange nicht mehr für Schlagzeilen. Während man Musterschwiegersohn Sasha eigentlich nur noch mit dem Vox-Format in Verbindung bringt, macht der Freizeit-Aluhutträger vor allem damit Schlagzeilen, dass bayerische Provinzstädte über sein Auftrittsrecht streiten.

Weniger Kategorien, eine andere Jury und Linkin Park als Liveact

Doch ein neuer Sender und andere Moderatoren stellen nicht die einzigen Neuerungen dar. Weniger Kategorien soll es geben, dafür rückt die Jury mehr in den Vordergrund. Preise für die besten internationalen Hip Hop, Rock und Dance Performances fallen weg, jedoch bleiben schwammige Kategorien wie "Partner des Jahres" (in der die beiden Moderatoren übrigens 2015 ausgezeichnet wurden) und "Handelspartner des Jahres" erhalten. Dazu gibt es für jede Kategorie zukünftig eine eigene Fachjury, die bei der endgültigen Entscheidung ein höheres Gewicht hat als der Rest der Jury.

Einen Liveact für die Verleihung am 6. April, die übrigens am darauffolgenden Abend zur Primetime ausgestrahlt wird, gibt es auch schon: Linkin Park sollen zusammen mit Kiira ihren Elektro-Pop Song "Heavy" performen. Wer sich die vermeintliche Verjüngungskur des Echos live in Berlin ansehen will, kann ab dem 15. März Karten erstehen.