Mit blutleeren Beiträgen wollen Ivy Quainoo und Natia Todua den Vorentscheid gewinnen. Mehr Potential versprechen die Underdogs.

Konstanz (mrk) - Zwei Tage vor dem deutschen Vorentscheid zum Eurovision Songcontest 2018 in Lissabon sind heute fünf der sechs Songs unserer Kandidaten erschienen. Die Beiträge von Ivy Quainoo, Natia Todua und Co. überraschen musikalisch wie lyrisch kaum, dagegen bieten die (noch) unbekannteren Acts mehr Potential.

Ivy Quainoo - "House On Fire"

Die erste TVOG-Gewinnerin trällert über das ruhige Synthie-Klavier, das irgendwie nicht so recht zum "flammenden" Text passen will. Auch im Refrain fehlt es Quainoo an Stimmgewalt, immerhin finden sich aber ein paar Ohrwurmelemente - da könnte beim Publikum was gehen.

Ryk - "You And I"

Rick "Ryk" Jurthe, dessen klare Stimmfarbe gerne an One Republics Ryan Tedder erinnert, zelebriert über schwere Pianoklänge eine Tremolo-Ballade, die sich erfrischenderweise auch mal in fremdere Harmonien wagt. Geheimtipp!

Natia Todua - "My Own Way"

Nein, das wird nix: Die aktuelle TVOG-Siegerin bietet mit ihrem Elektro-Popsong, der zugleich auch ihre erste Single markiert, eine kontrastarme Aneinanderreihung von Plattitüden, die beim Refrain in altbewährter Four-Chord-Formel vor sich hin plätschert.

Michael Schulte - "You Let Me Walk Alone"

Auch der 27-Jährige TVOG-Drittplatzierte Michael Schulte verlässt sich überwiegend auf dieselbe (!) Akkordfolge in ruhiger Piano-/Streicher-Schleife, die er jedoch mit persönlichen Lyrics und gefühlvoller Stimme schmückt.

voXXclub - "I mog di so"

Da Lederhosen, Oktoberfest und Volksmusik sowieso schon das internationale Bild Deutschlands prägen, kann man auch gleich voXXclub und ihren Feel-Good-Schlager nach Portugal schicken. Dass sich das Quintett ebenfalls auf die Vier-Akkord-Formel verlässt, muss wohl kaum gesondert erwähnt werden.

Xavier Darcy - "Jonah"

Der offizielle Clip zu Xavier Darcys Beitrag lässt noch auf sich warten, in einem Songausschnitt unterstützen schnelle Akustikgitarren die ausdrucksstarke Kratzstimme des gebürtigen Londoners (Facebook-Trailer hier).

Alle Beiträge der Kandidaten im Schnelldurchlauf:

Welcher Song für Deutschland am 12. Mai in Lissabon ins Rennen geht, entscheidet sich übermorgen: Ab 20.15 Uhr steigt die Show "Unser Lied für Lissabon" live in der ARD.