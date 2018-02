Neben den TVOG-Stars Natia Todua, Ivy Quainoo und Michael Schulte kämpft die Münchner Schlagerband voXXclub um ein Ticket.

Konstanz (mrk) - Am 22. Februar bestimmt der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Songcontest 2018, wer beim großen Musikfest in Lissabon am 12. Mai für Deutschland in den Ring steigt. Nach den Debakeln der letzten Jahre wünscht sich bestimmt nicht nur Dauerkommentator Peter Urban eine (kleine) Steigerung in Sachen Punktausbeute. Die Dauerreservierung der hinteren Ränge (2015 und 2016 letzter, 2017 vorletzter) soll ein neues Auswahlverfahren nun endlich annullieren.

Die Teilnehmer des ESC-Vorentscheids

Neben den FernsehzuschauerInnen aus Deutschland entscheiden laut NDR ein "100-köpfiges Eurovisions-Panel" und eine "internationale Experten-Jury" über den deutschen Beitrag für Lissabon. Ihre Stimme zählt zu je einem Drittel. Die Abstimmung erfolgt wie beim internationalen ESC.

Schon seit Anfang des Jahres stehen die sechs Kandidaten des öffentlich-rechtlichen Vorentscheids fest: Mit den beiden Gewinnerinnen Natia Todua und Ivy Quainoo sowie dem Drittplatzierten Michael Schulte entsendet das Castingformat "The Voice of Germany" gleich drei seiner Abgänger in die Vorrunde, was nicht nur bei Experten auf Unmut stößt.

Außerdem kämpfen neben der Schlagerband voXXclub auch die beiden (noch) unbekannteren Sänger Xavier Darcy und Rick "Ryk" Jurthe um ein Ticket nach Lissabon.

Alle sechs Kandidaten gehen mit Liedwerken an den Start, die aus einem voran gehenden "Song Writing Camp" entstammen und am kommenden Dienstag veröffentlicht werden. Angeblich waren die Künstler selbst an einem Großteil der Kompositionen beteiligt.

Die Songs der Teilnehmer beim ESC-Vorentscheid