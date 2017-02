"Nothing Cheesy!" war die Ansage, das hat schon mal nicht geklappt. Hier sind alle Infos über den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2017.

Köln (ana) - Nächsten Freitag startet der Vorentscheid "Unser Song 2017" für den Eurovision Songcontest im Mai in Kiew. Nach den Blamagen der letzten Jahre soll nun wieder ein Casting-Format Deutschland nach vorne bringen. Zunächst zeigten 33 potentielle Kandidaten ihr Können vor einer "Expertenjury" mit Vertretern der ARD-Sender, des NDR, Raab-TV und einigen "musikalischen Experten". Das Bild, das dabei im Kopf entsteht, macht schon wieder mutlos. Egal, weiter im Text.

Von den 33 wurden am Ende fünf auserwählt, die am 9. Februar in Köln gegeneinander antreten. Dort werden sie dann in vier Runden vor dem Publikum und einer Jury bestehend aus Tim Bendzko (uff), Lena (mhhm) und Florian Silbereisen (aah!!) performen. Die Jury hat aber rein gar nichts zu melden. Denn in diesem Jahr sitzt das Publikum mal am Drücker.

Die fünf Kandidaten für den ESC

In jeder Runde dürft IHR euch die Finger wund wählen und darüber entscheiden, wer weiter kommt. Um zu zeigen, wie fortschrittlich der ESC mittlerweile ist, wird die Show im Netz gestreamt, damit auch ausländische Freunde schlechter Musik ihren Senf dazu geben können.

Alle Macht dem Publikum!

In der ersten Runde stellen sich die Kandidaten mit einem selbst gewählten Coversong vor. Danach scheiden zwei der fünf Teilnehmer aus. Ab Runde zwei werden zwei Songs präsentiert, die extra für den ESC komponiert wurden.

"Perfect Life", geschrieben von drei US-Songwritern, die bereits für David Guetta, Jason Derulo und Mariah Carey komponierten. Der Song handelt davon, Risiken einzugehen und sich nach Träumen zu strecken. Das Leben ist ein Abenteuer! Ach kommt schon...

Fünf Kandidaten, zwei Songs

"Wildfire" ist komponiert von der Norwegerin Marit Larsen ("If A Song Could Get Me You") und zwei weiteren, die vor allem für Casting und TV Shows schreiben. Alle drei schwärmen nur davon, wie "besonders" das Lied doch ist.

Bereits bei der Ausschreibung der Komposition macht der NDR klar, was gefragt ist: "organischer, authentischer Pop mit englischen Texten" oder "alternativer Mainstream, Singer-Songwriter-Pop oder ein zeitgemäßer Dance-Pop-Track". "Kein R'n'B oder Soul!", "Nothing Cheesy!" heißt es in der Mail, mit der ausgewählte Komponisten und Verlage angeschrieben werden. Man wolle einfach keine "Quatsch-Songs" heißt es auf dem aufrechtgehn-Blog, der sich mit dem ESC auseinandersetzt. Alles klar!

Das Auswahlverfahren muss man nicht verstehen

Jedenfalls haben alle Kandidaten unterschiedliche Versionen von "Perfect Life" und "Wildfire" vorbereitet. In Runde zwei präsentieren sie ihre Versionen des ersten Songs, aus denen die Zuschauer wählen dürfen. Jetzt wird es etwas komplizierter. In Runde drei präsentieren die letzten zwei Kandidaten ihre Versionen des anderen Songs. Der Zuschauer wählt dann hier aus seiner Lieblings-Kombination aus Runde drei UND zwei. Deswegen ist auch noch offen, wie das Finale aussieht.

Es gibt drei verschiedene Optionen. Entweder präsentiert ein Kandidat zwei Songs, oder zwei Kandidaten präsentieren einen Song, oder zwei Kandidaten präsentieren zwei unterschiedliche Songs. Ganz schön ausgefuchst. Der Kandidat, der die letzte Runde überstanden hat, fährt dann am 13. Mai für uns nach Kiew.