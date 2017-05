Portugal gewinnt, Levina performt solide und landet trotzdem hinten. Beim nächsten Mal einfach Bibi hinschicken? Alle Auftritte in der Einzelkritik.

Kiew (luc) - "Ein Mann im Mond, ein Sänger mit zwei Stimmen, und ein Gorilla" - so kündigte Peter Urban den Eurovision Song Contest 2017 an. Die Highlights sind dann am Ende doch Vladimir Klitschko im Publikum, die Aluhut-Discokugel-Königin Verda Serduchka und ein Popo-Blitzer eines wild gewordenen Fans, der sogleich von der Security entsorgt wurde.

Zwischen Glitzer und schwarzen Anzügen überzeugte Salvador Sobral aus Portugal. Mit der zarten und intimen Ballade "Amar Pelos Dois", geschrieben von seiner Schwester, gewinnt er mit stolzen 758 Punkten den diesjährigen Wettbewerb.

ESC-Finale 2017 - so liefen die Auftritte

Für Deutschlands Hoffnung Levina lief es hingegen nicht so gut - 6 Punkte teilten Jury und Publikum ihr für den Song "Perfect Life" zu, das bringt sie auf den vorletzten Platz. Eine Überraschung ist das nicht, allerdings schlägt sie sich besser als ihre Vertreterinnen in den Jahren zuvor. 2016 und 2015 landete Deutschland auf dem letzten Platz.