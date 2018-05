Wenn sich die Pop-Prinzessin und der bestbezahlte DJ zusammentun, scheint der Charterfolg vorprogrammiert.

Los Angeles (emi) - Für die Single "One Kiss" haben sich Dua Lipa und Calvin Harris zusammengetan. Jetzt veröffentlichen die britischen Superstars das Video zum Song. Calvins Dance-Beat und Duas rauchige Stimme ergeben einen groovigen House-Hit, der im kommenden Sommer bestimmt überall zu hören sein wird.

Im knallbunten Video dazu wirbeln Bilder von der Sängerin in Retro-Klamotten am Greenscreen-Strand durcheinander, während Harris am Pool mit einem Drink auf sie wartet. Die Single klingt ein bisschen nach dem Club-Sound der 90er Jahre, was gut ankommt. In Deutschland hat "One Kiss" schon die Nummer eins der Singlecharts erklommen.