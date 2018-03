Punkrock und Damen-Wrestling geht im neuen Dream Wife-Clip wunderbar zusammen.

London (mis) - Pünktlich zum Frauentag hat das britische Trio Dream Wife ein Video zum Song "F.U.U." ("Fuck You Up") aus ihrem aktuellen Debütalbum "Dream Wife" online gestellt. Darin wird die Konzertbühne kurzerhand in den Ring versetzt und war in den der Londoner Frauen-Wrestler "EVE Wrestling".

Das Wrestling-Kollektiv hat seit den Auftritten in der Netflix-Serie "Glow" ("Gorgeous Ladies of Wrestling) verstärkt Zulauf erhalten. Ebenso im Video zu sehen ist die isländische Rapperin Fever Dream.

Bereits letztes Jahr setzten Rakel Mjöll, Alice Go und Bella Podpadec am Weltfrauentag ein Zeichen, als sie das Video zum Song "Somebody" (Refrain: "I am not my body / I am somebody") veröffentlichte, der der Objektivierung der Frau in unserer Gesellschaft noch vor der #metoo-Debatte den Kampf ansagte.