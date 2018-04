Die Welt verändert sich, #metoo triumphiert im Netz, doch im Pop könnte mehr gehen, findet Drangsal.

Berlin (les) - Die Welt hat sich verändert seit dem Drangsal-Debüt "Harieschaim". Vor allem die #metoo-Bewegung habe einen gesellschaftlichen Umdenkprozess in Gang gebracht, der enorm wichtig sei: "2017 Jahre hat es gebraucht, bis Betroffenen zugehört wird", so der Pfälzer im Interview.

Im Pop könnte allerdings Einiges mehr gehen. So findet Drangsal auch harte Worte für seine Branche: "Es ist schlimm, dass die deutsche Popmusik so eine Schwanzparade ist. Was waren denn die geilen Popsongs vor zehn Jahren? Mia., Juli, Wir Sind Helden. Judith Holofernes ist mit Sicherheit eine Songwriterin, die auch beim anderen Geschlecht ihresgleichen sucht. Ich hoffe ja, dass 2018 Gender keine Rolle mehr spielt, weder in der Musik noch im Leben. Dass man Dinge nicht mehr benennen muss."

In seinem Video zur Single "Turmbau Zu Babel" spielt mit Salomé Kießling eine Transgender-Frau mit, die dem Musiker imponiert hat: "Ich war noch nie so beeindruckt von einem Menschen. Was kann ich irgendwem von Struggle erzählen? Ich bin ein bisexueller, weißer Mann in Europa, der aus einer unteren Mittelschichtsfamilie kommt. Ich hatte keinen Struggle. Ich war nie eine Frau, ich war nie schwarz, ich war nie transgender. Wenn mich jemand Schwuchtel nennt, hau' ich dem halt aufs Maul. Aber ich kann keinem erzählen, was ihm weh tut."

Das vollständige Interview, in dem Drangsal über die jüngsten Aussagen seines Idols Morrissey, Kollaborationen sowie häufig genannte Die Ärzte-Vergleiche spricht, lest ihr demnächst auf laut.de. Das Drangsal-Album "Zores" erscheint am 27. April.