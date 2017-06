Der Streit zwischen Bubu und Kolle eskaliert, Hafti mimt den Chicken Man, Sido macht blau. Ewa wird angeklagt, Sierra Kidd ausgelacht. Jigga droppt doch kein neues Album.

Konstanz (phi) - Schon vor gut zwei Monaten habe ich es an dieser Stelle wie der Hahn von den Dächern gekräht: Die deutsche Rapszene macht sich lächerlich. Damals bot mir die Aufregung rund um die Kölner Fitnessmesse Fibo Anlass genug, mal so richtig über den das Lieblingsgenre abzuledern. Die traurige Erkenntnis sieben Wochen später: Es ist keinen Deut besser geworden. Dieses Mal verlegen die immer gleichen Protagonisten den Austragungsort ihrer Ringkämpfe eben nach München, die Schlagzeilen bleiben die selben: Von "Menschenaufläufen", "Schreiereien" und "Drohungen" ist da die Rede, ja manche Blätter beschreien gar eine "Eskalation".

Ist das noch Entertainment? Würden die Zottelfreunde nicht genauso den Niedergang ihres Genres ausrufen, wenn auf dem Wacken plötzlich James Hetfield mit dreißig stiernackigen Kuttenträgern in Corey Taylors Zelt stürmt um ihn zur Rede zu stellen? Würde sich nicht auch Kollege Schuh empört über Morrissey lustig machen, wenn der auf einmal Bilder von Damon Albarns Haustür ins Netz stellte, um ihm zu drohen? Deutschrap hat schon mit genügend Vorurteilen zu kämpfen, doch statt weiter Mauern einzureißen, liefert es fleißig Futter für weitere Klischees. Da hilft wirklich nur noch eins: Rückbesinnung auf Zeiten, in denen die Welt noch in Ordnung schien.

Zurück in die Zukunft!