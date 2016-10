2014 voraus! Wir freuen uns (mehr oder weniger) auf Alben von Cr7z, Mach One, Hengzt, Rockstah, Kollegah, Silla, Laas, MoTrip, Farid Bang und Bushido.

Konstanz (dani) - Inzwischen dürfte es wirklich niemandem entgangen sein: 2013 neigt sich, rasant wie jedes Jahr zuvor, seinem Ende entgegen. Wieder steht vollkommen überraschend dieses Weihnachtsfest vor der Tür, und alle Welt ergeht sich in mehr oder weniger seligen Rückblicken auf die vergangenen zwölf Monate.

Wir auch, keine Sorge - allerdings erst nächste Woche, wenn wir dann alle miteinander so richtig schön mittenmang in der Feiertagsträgheit stecken und ohnehin keinen Nerv für das aktuelle Geschehen haben. Heute gucken wir aber noch in die andere Richtung.

Vorwärts.