Kendrick ist zurück. Das LKA erklärt das Bubu-Phantombild. Tomekk kommt ins Krankenhaus, die Omis lieben Kollegah und Bogy hat Instagram!

Konstanz (phi) - "You got till April the 7th to get your shit together!" Richtig gelesen, schon morgen kommt der Rap-Messias auf die Erde nieder und schickt sich an, das Spiel wieder komplett auf links zu drehen. King Kendrick hat mit "Humble." nicht nur eben im Vorbeigehen eines der Videos des Jahres rausgebracht, sondern haut in dem schon vorab veröffentlichten vierten Teil seiner "The Heart"-Reihe so bitterböse auf alles drauf, wie seit seinem legendären "Control"-Vers nicht mehr.

Der Fanboy in mir darf also hoffen, dass Kendrick sich vielleicht weniger verkopft präsentiert als auf "TPAB" oder "Untitled Unmastered." und einfach nur flext, was das Zeug hält. Das kann er neben all dem Meisterwerke-Schreiben nämlich auch ganz vorzüglich.

Wenn der König spricht, schweigt der Pöbel. So scheint auch die Rapwelt in gespannter Erwartung, was Seine Majestät ihnen morgen kredenzen wird, inne zu halten. Trotz des Mangels an neuem Video-Material haben wir auch diese Woche wieder eine pickepackevolle Ausgabe: Verschwörungstheorien, rappende Handpuppen, verstorbene Revoluzzer, verständnislose Omis, neugierige Milchbubis und: MC Bogy auf Instagram.

Was will man mehr?