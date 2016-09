Bonez MC hat eine Frage. Juggalos marschieren gen Washington. Haftbefehl und Xatar als Spielshow-Requisiten. Kollegah frisch getrennt.

Konstanz (dani) - Wohl dem, der einen Stellvertreter hat. Der kann Urlaub machen, ohne dass seine Leserschaft gleich darbend auf dem Trockenen sitzt. Kollege Schuh sollte bei Gelegenheit seine Nachwuchs-Förderung überdenken, dann würde sein Plattler vielleicht nicht alle naslang ausfallen. Wobei ... In-die-Bresche-Springer von der Qualität eines Robo-Kopka, die wachsen halt auch nicht auf Bäumen.

Glückliche Hunde sind wir, die wir so einen haben. Deswegen - und weil er sich so schön in die hier gerne gepflegte Tradition der Ficken-Headlines eingefügt hat - behalten wir den auch. Er übernimmt künftig 14-tägig diesen Sendeplatz. Mir beschert das ein bisschen mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens:

Gut, die Biermarke ist ausbaufähig. War aber halt gerade da und kalt, insofern ... schon okay. Ganz versehentlich habe ich bei dieser Gelegenheit gefunden, was Kollege Kopka vergangene Woche noch mit der Lupe suchen musste: Berührungspunkte von Rap und Politik.

Da schau her!