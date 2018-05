Kollegah flieht zum Ballermann. Schwesta Ewa kehrt zurück. Feuilleton-Ottos lästern Kanye West. Jede Menge Newcomer.

Tübingen (ynk) - Eigentlich ist es ja eine feine Sache, wenn wieder etwas Ruhe in die Szene einkehrt. Die CSU wird Rap nicht zensieren. Kollegahs Krieg gegen die Medien war selbstverständlich auch nur ein Sturm im Wasserglas. Man kann wieder in allem Seelenfrieden über Musik sprechen. Eine lebendige Woche, was das betrifft. Leider, abgesehen von Ewa Comeback, ohne große Aufhängerthemen, dafür mit einem ganzen Haufen weniger bekannter Namen, von denen aber definitiv der ein oder andere überzeugt.

Wer also beim Durchblättern nicht nur auf vertraute Gesichter klicken will, sollte sich unbedingt einen Ruck geben und zum Beispiel bei Soulbrotha, El Nino, CupcakKe oder Niko Blue reinhören. Lohnt sich. Ehrenwort! Oder auch nicht? Das liegt dann aber nicht an der Qualität der Songs, sondern daran, dass das ganze Genre dem Untergang geweiht ist. Sagt wer? Na, jemand, der sich damit auskennen muss: Heinz Rudolf Kunze.

Rap, die Eintagsfliege

Aha, zu weich für den ganzen, langen, harten Weg. Verstehe. Hier kommen die Abkürzungen: