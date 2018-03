Der Katalog der Filme mit Deutschrap-Beteiligung wächst, Rick Ross ist aus dem Krankenhaus entlassen und Lil Xan beeft sich mit Waka Flocka Flame.

Tübingen (ynk) - Dieser Xatar hatte ja schon immer einen Hang zum Filmischen. Und nach der völlig in den Sand gesetzten Pseudo-Flucht-Promophase für "Der Holland Job" mit Haftbefehl scheint diese Ambition immer mehr Form anzunehmen. Nach einem Cameo in "Nur Gott Kann Mich Richten" gibt's jetzt eine echte Rolle in einem Spielfilm. Nutzen wir die Chance doch gleich und lassen Revue passieren, wie Deutschrap und Kino bislang so miteinander ausgekommen sind.

Nicht ganz filmreif ist dabei das Drama der Woche. Rick Ross erleidet einen Herzinfarkt und wird vorbildlich ehrenhaft von 50 Cent via Social Media angekeift.

Da bleibt man doch lieber bei den Musikthemen. Nicht nur liefern Lil Wayne und Anderson .Paak jeweils endlich neue Musik, es gibt auch stabilen deutschen Pöbel-Rap aus der Hauptstadt und ein Feature zwischen Lorde und Run The Jewels.

Das kann ja was geben

Direkt zum Thema: