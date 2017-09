Kurdo und Majoe sorgen für Diskussionen. Kolle und Farid machen Promo, Afrob, Samy und Eko fordern die Jugend. Fatoni wandelt auf Abwegen.

Berlin (phi) - Kurdo und Majoe hätten sich mit dem letzten Freitag kaum einen passenderen Zeitpunkt aussuchen können, um ihre gewaltige Ladung musikalischen Sondermülls auf die bemitleidenswerte Kollegin Hartleib zu entleeren. Die kanalisierte ihre Empörung über die frauenfeindlichen Inhalte von "Blanco" in einer unerwartet persönlichen Review, die wiederum eine Diskussion entfachte, von der jetzt selbst hiphop.de berichtet.

Brandaktueller Stoff also, über den sich Yo Mama Fromm heute in aller Ausführlichkeit auslassen darf, wenn sie sich auf dem Reeperbahnfestival zur Zukunft der Musikkritik den Mund fusselig quatscht. Während die Kollegin also in Hamburg über das "winselnde Mimosenpack" lästert, rekapituliere ich für euch mal wieder, was selbiges Pack in der letzten Woche denn so ...

musikalisch fabriziert hat

Gut vorbereitet hat sich Dani übrigens allemal: