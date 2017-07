187 brechen Rekorde. MC Bogy distanziert sich. Rick Ross bespringt jede. Xatar baut ein Waisenhaus. Maeckes hat einen Sockenschuss.

Konstanz (dani) - So schön die Stellung gehalten hat er, der Kollege Kopka, unter Garantie dafür gesorgt, dass ihr nicht das kleinste Lebenszeichen aus Richtung Haiyti verpasst, und dann kommen trotzdem noch Klagen. "Fehlen noch Sentino-Video und Fler-Diss", knautscht es letzte Woche aus den Kommentaren. Na, wenns weiter nichts ist ...

Die Wunschfee ist zurück aus dem Polen-Urlaub und hat den Sommerhit mitgebracht. Zwar den vom letzten Jahr, aber wer wird denn so kleinlich sein?

Sentino-Video wär' damit für heute abgehakt, Fler-Diss kommt sofort, heute beigesteuert von einem, der (zumindest in diesem Fall) weiß, wovon er redet. Bevor wir aber an den Atzenkeeper übergeben, noch kurz eine Hilfestellung für die Orientierungslosen. Es verhält sich zwar schon fast genau sechs Jahre so - wie uns verwirrte Nachfragen immer wieder zeigen, wissen es trotzdem noch nicht alle: Dieser Artikel hat mehrere Seiten. Wer das ganze Ausmaß sehen will, betätige den gelben Button. Jetzt!

