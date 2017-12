Eminem nutzt schwule Dating-Apps. Grims verschollener Sowiet-Cousin, Flers Trap-Abenteuer und eine Typologie des Mumble-Raps.

Tübingen (ynk) - Doubletime diese Woche wieder mit diesem Yannik am Drücker. Nach kritischem Beäugen der Deutschrap-Situation der Woche würde ich attestieren, dass ein gewisser Fler gerade den Song der Stunde in den Händen hielte. Würde, wäre da nicht diese kleine Akzentuierung in der Hook von "Highlevel Ignoranz", dieser eingestreute Mumble auf vier Zeilen.

Der kommt mir so aufgesetzt und fake vor, dass ich mich dazu genötigt gefühlt habe, eine ganze Typologie des Mumbles als Stilmittel in der Rapmusik aufzufahren. Nur um zu erklären, wieso ich eine Hook von Fler nicht so cool finde. Wenn das mal nicht vielversprechend klingt ...

Weil der Rest der deutschen Woche, quod erat demonstrandum, mit wenigen Ausnahmen todlangweilig war, gibt es abgesehen davon wieder mehr amerikanische Themen. Neben der eigentlich dankbarsten Clickbait-Headline, dass Eminem nach Eigenaussage auf der schwulen Dating-App Grindr unterwegs war, fand die interessanteste Diskussion aber womöglich bei The Company Man statt. Der stellt in einem aktuellen Breakdown die Theorie auf, schwarze Rapper könnten im Genre womöglich bald in der Minderheit sein:

Schauen wir doch mal!

