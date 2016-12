Kanye West lässt sich erpressen. Yo Gotti und Kodak Black backen Plätzchen. Tupac zieht in die Hall of Fame. Kollegah entthront Bushido. Game Over?

Konstanz (laut) - Zwei Tage noch bis Heiligabend. Klar, dass es heute auch in dieser Kolumne mächtig weihnachtet. Im Sack stecken unter anderem Lebkuchenmänner, ein Sextape, Rock'n'Roll und Katzen. Warum das Ganze? Das fasst uns Kollege Kabelitz zusammen:

"In den nächsten Tagen feiern wir den 2016. Geburtstag eines Schreiners, den eine Jungfrau zur Welt brachte. Dies tun wir, indem wir einen Baum in unsere Stuben stellen. Dann kommt ein alter, gemütlicher Herr mit Bart und miserablen BMI-Werten, der sich seit einer feuchtfröhlichen Betriebsfeier eines Brausekonzerns in deren Firmenfarben kleidet, und verteilt in einer Nacht an alle Kinder dieser Welt Geschenke. Wochen später feiern wir dann den Tod und die Wiederauferstehung des Schreiners an irgendeinem Tag, indem wir einen Hasen Eier bemalen und verstecken lassen. Den ganzen Humbug bezeichnen wir dann als unsere Tradition, die wir dringend vor anderen Kulturen beschützen müssen. Gott und sein Sohn haben Humor. Das muss man den beiden lassen."

Amen, brother!

Nächste Woche gucken wir rückwärts. Vielleicht findet sich ja doch die eine oder andere Erinnerung, die 2016 nicht ganz so hassenswert dastehen lässt, wie es einem zwischendurch vorgekommen ist.