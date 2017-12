Eminems Featuregäste, sortiert von von furchtbar bis Autowerbung. Für die Oldschooler: DJ Premier satt. Für die Jugend: Gucci Gang und kein Ende.

Tübingen (ynk) - Der Dezember zieht ins Land, Schnee liegt auf den Straßen. Deutsche Rapfans sitzen unter der Decke vor dem Kamin, lassen bei einer heißen Schokolade die Namedropping-Handgranate "JBG 3" noch einmal Revue passieren - und hören dann doch lieber wieder Bausa, der weiter auf Platz eins der Charts festgefroren scheint.

In den Staaten bleibt das kalte Wetter nach dem Black Friday eher unbeachtet. Cardi B heizt in New York spontan eine ganze U-Bahn-Station ein. Joyner Lucas suhlt sich in Kontroversen, während Lil Pump mit seiner Großoffensive gegen den guten Geschmack immer noch weit oben in der Billboard-Gunst steht.

Abseits von alledem macht sich die Szene natürlich dafür bereit, dass wir nur noch eine Woche bis "Revival" haben. Das neue Eminem-Album steht jedoch unter einem schlechten Stern: Nicht nur die neue Single "Walk On Water" verebbte in der Mittelmäßigkeit, auch bei der jüngst veröffentlichten Feature-Auswahl stellen sich dem auch nur minimalst skeptischen Hörer die Nackenhaare auf. Beißen wir in den Lebkuchen und wagen ...

... einen genaueren Blick!

Eilige dürfen wie immer direkt zu den Themen von Interesse springen, verpassen dann halt die Hälfte. Na, ihr wollt es so haben. Hier gehts ohne Umwege ...