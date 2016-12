Promo und Porno, Männerfreundschaften und Modesünden, Lieblings- und Lachplatten: Alles dringewesen, im Hip Hop-Jahr 2016.

Konstanz (dani) - Upps! Schon wieder ein Jahr vorbei - und was für eins, Jungejunge. Schätze, dieses 2016 hat sich nachhaltig unbeliebt gemacht. Bin wirklich gespannt, was es sich noch als Silvestergag aufgespart hat.

Heute ist uns das allerdings egal. Heute gucken wir nicht nach vorn. Heute schauen wir auch gar nicht aufs aktuelle Geschehen. Heute will ich gar nicht wissen, wer sich dieser traurigen Parade noch hinzu gesellt hat (Adieu, Knut Kiesewetter!).

Nö, heute machen wir, was alle machen, in dieser seltsamen trägen Tagen zwischen den Jahren: Heute klicken wir uns noch einmal durch die letzten zwölf Monate und lassen Revue passieren, was uns so erfreut, amüsiert und aufgeregt hat, im ...

... Hip Hop-Jahr 2016.