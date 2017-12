Inzwischen wirklich: Rock hat ausgedient. Die ewigen Baustellen blieben auch 2017 die bekannten: Sexismus, Antisemitismus, individuelle Blödheit.

Konstanz (dani) - Das aktuelle Jahr ist immer das beschissenste, behauptete Kollege Berger gestern in seinem Zottelrückblick. Stimmt doch gar nicht: 2017 war wild und wahnsinnig, und es war gut zu mir.

Zum Beispiel hat es uns, gar nicht unerheblich, Verstärkung in die Autoren-Reihen gespült: die zauberhafte wie kompetente Ana Hartleib zum Beispiel (❤), die bienenfleißigen Checker Schmidt (❤) und Lippe (❤) - und diesen Yannik (❤), der ist sowieso eine Klasse für sich. Celebrate youth! Das nächste Glas heb' ich auf die die Kollegen Kopfnicker, die schon seit Jahren an Bord sind (❤❤❤). Danke und Handküsse euch allen. Ich feier' euch - und gewöhn' mich irgendwann bestimmt an das schöne Gefühl, nicht mehr jeden Scheiß alleine machen zu müssen.

Klar, geflennt haben wir auch, gehört ja wohl dazu. Um Prodigy etwa, und um Lil Peep. Wir haben uns aufgeregt. Manchmal aus Spaß an der Freude, oft mit vollem Recht. Hip Hop, insbesondere in Deutschland, ist noch immer eine Würstchenparty, und alle Jubeljahrzehnte eine Frau auf dem Juice-Cover bedeutet da noch keine Trendwende. Aber, hey! Es ist ein Anfang. Und was ist sonst so passiert, in den letzten zwölf Monaten? Blättern wir doch mal durch, ...

... durchs Hip Hop-Jahr 2017

Upps! Das wars auch schon. Alles in allem doch gar nicht so übel. Kommt mir gut ins neue Jahr. Vorsicht mit Explosivstoffen. Trinkt um Himmels Willen zu viel. Wir sprechen uns 2018.

... und wer unbedingt abkürzen will, darf das in diesem Jahr ein letztes Mal tun: