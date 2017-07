Sexismus bleibt normal. Rassismus geht gar nicht, jedenfalls nicht bei Rap am Mittwoch. Bushido rüstet auf. Kay One tritt auf die Bremse.

Konstanz (dani) - Okay, Gemeinde, aufgemerkt! Wenn mich diese Woche noch ein einziger weiterer Kasper fragt, ob und wann genau Fler in der Redaktion vorbeikommt, ob wir bereits Personenschutz angefordert haben, welche Sorte Schnittchen wir zum Tee zu reichen gedenken und ob wir auch eine vegane Alternative bereitstellen, fang' ich an zu schreien, ich schwör'. Fürs Protokoll, ein allerletztes Mal: Ich hab' keinen Schimmer, es ist mir auch herzlich gleichgültig.

Selbst wenn das Maskulin-Rollkommando den Weg an unseren ohne Zweifel äußerst dekorativen Arsch der Welt finden sollte (von Frauenfeld aus ja wahrlich nicht soooo schwierig): Ich hab' nicht den Eindruck, dass sich in der Fler'schen Rübe in den letzten zehn Jahren umwälzende Entwicklungen vollzogen haben. Also gilt vermutlich nach wie vor der Klassiker: "Mit 'ner Frau sprech' ich doch gar nicht. Gib' mir einen Kollegen, der nicht schwul ist." Juhu.

Jungs, ihr seid dran.

Dass Deutschrap (und nicht nur der) ein Sexismusproblem hat, steht inzwischen sogar in der Juice. Anderswo diskutieren sie unterdessen lang, breit und äußerst kontrovers, wer wann in welchem Kontext welche Vokabeln verwenden darf. Zudem tobt, falls ihr das verpasst haben solltet, schon wieder "Rapper-Krieg". An unterschiedlichen Fronten. Hört das nie auf?