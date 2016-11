Lil Yachty geht als Brokkoli, Sido als Zigeuner. Die Welt erklärt den Rapper-Krieg, GQ den Cloud-Rap. Alles möglich, denn: Hip Hop ist keine Musik.

Konstanz (dani) - Wenn einem der Chef am helllichten Mittag großzügig Williamsbirne einschenkt, dann hat man wohl den Eindruck erweckt, genau das nötig zu haben. (Oh, und wie!) Ich muss trotzdem an meinem Pokerface arbeiten, dringend. Muss ja nicht jeder immer gleich sehen, wie sehr man manchmal leidet.

Als hätte ers gerochen, titelt dann auch noch Zottelkollege Berger "... And Prosit For All". Na, dann ... Wohlsein!

Alles, das ich in den letzten Tagen so gesehen und gehört habe, kann ich allerdings nicht dem Birnenbrand anlasten, auch wenn das Manches erklären würde. In Köln herrscht gerade "Rapper-Krieg"? Sido ist plötzlich "Zigeuner"? Hip Hop trägt heute Gemüse-Kostüm?

Alles frisch?