Nura und Melbeatz führen den Umgang mit Wahlplakaten und Rassisten vor, Bushido den mit der AfD. Der Nabel der Rap-Welt liegt in Schwaben.

Konstanz (dani) - Inzwischen sollte es jeder mitbekommen haben: In gut zwei Wochen steht die Bundestagswahl an. Da sich Hip Hop (bestenfalls) immer schön dicht am Puls der Zeit bewegt, ist der Wahlkampf natürlich auch an dieser Stelle wieder Thema. Schaun wir also doch mal, wie Nura, Melbeatz oder Eko Fresh zu Wahlplakaten oder Bushido und Backspins Niko zu Rechtspopulisten stehen.

Schwer im Trend liegen außerdem RIN und Casper. Darüber hinaus bieten wir heute unter anderem rappende Nonnen, sprachlose Veteranen, Zeichentrickfilme und ein Einzelstück feil. Für den kompletten Irrsin ...

... klicken Sie hier!

Speziell interessierte Leser nehmen die Abkürzung: