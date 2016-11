Kay One fordert Fler zum Duell. Kollabos, wohin man schaut. "Luke Cage" wutangifiziert Marvel. "The Get Down" zeigt Hip Hops Anfänge.

Konstanz (dani) - Es hat zuweilen durchaus seine Vorteile, am Arsch der Welt unter einem Stein zu wohnen. Manchmal. Manchmal krieg' ich wirklich überhaupt nichts mit. Das kann tatsächlich ungeheuer entspannen.

Es kann aber auch ohnehin schon ehrgeizige Zeitpläne vollends über den Haufen rumpeln. Besonders dann, wenn man versehentlich ein Zeitgrab aufreißt - und das auch noch ausgerechnet am Donnerstag. Heute gibts keine Kolumne. Tut mir leid. Kann nicht schreiben. Muss "Rhythm Roulette" gucken.

Nichts geht mehr!